Ульдал снялся с этапа Кубка мира в Рупольдинге из-за проблем с желудком
Норвежец Мартин Ульдал пропустит гонки Кубка мира в Рупольдинге.
Ульдал был заявлен на этап, однако не выступил в индивидуальной гонке, а сейчас уехал домой.
«Он не в лучшей физической форме, есть проблемы с желудком. Это длится уже давно, так что ему лучше съездить домой, проверить здоровье», – сказал спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
– Как вы думаете, сможет ли он принять участие в гонках в Антхольце на следующей неделе?
– Мы открыты для этого варианта, но, вероятно, Мартину потребуется некоторое время на обследование, так что нет никакой гарантии, что он будет выступать в Италии. Посмотрим, как пойдут дела у его конкурентов за место на Кубке мира, – добавил Ботнан.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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