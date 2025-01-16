Ульдал снялся с этапа Кубка мира в Рупольдинге из-за проблем с желудком

Норвежец Мартин Ульдал пропустит гонки Кубка мира в Рупольдинге.

Ульдал был заявлен на этап, однако не выступил в индивидуальной гонке, а сейчас уехал домой.

«Он не в лучшей физической форме, есть проблемы с желудком. Это длится уже давно, так что ему лучше съездить домой, проверить здоровье», – сказал спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

– Как вы думаете, сможет ли он принять участие в гонках в Антхольце на следующей неделе?

– Мы открыты для этого варианта, но, вероятно, Мартину потребуется некоторое время на обследование, так что нет никакой гарантии, что он будет выступать в Италии. Посмотрим, как пойдут дела у его конкурентов за место на Кубке мира, – добавил Ботнан.