Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
Франция лидирует в зачете смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Зачет смешанных эстафет
После 3 гонок из 6
1. Франция – 225
2. Германия – 185
3. Швеция – 184
4. Норвегия – 177
5. Финляндия – 161
6. Австрия – 135
7. Швейцария – 125
8. Словения – 113
9. Украина – 107
10. Эстония – 102
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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