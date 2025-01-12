Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Германия – 2-я, Швеция – 3-я

Франция лидирует в зачете смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Зачет смешанных эстафет После 3 гонок из 6 1. Франция – 225 2. Германия – 185 3. Швеция – 184 4. Норвегия – 177 5. Финляндия – 161 6. Австрия – 135 7. Швейцария – 125 8. Словения – 113 9. Украина – 107 10. Эстония – 102