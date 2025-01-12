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Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Германия – 2-я, Швеция – 3-я

Франция лидирует в зачете смешанных эстафет на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Зачет смешанных эстафет

После 3 гонок из 6

1. Франция – 225

2. Германия – 185

3. Швеция – 184

4. Норвегия – 177

5. Финляндия – 161

6. Австрия – 135

7. Швейцария – 125

8. Словения – 113

9. Украина – 107 

10. Эстония – 102

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
сингл-микст
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смешанная эстафета
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logoсборная Франции жен
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