Латыпов о серебре в спринте: «В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле»
В субботу Латыпов стал вторым в спринте, допустив один промах. Он уступил победителю гонки Кириллу Бажину 7,1 секунды.
– Учитывая состояние, в целом доволен результатом. В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле. Немного замешкался и потерял время, которое сыграло свою роль на финише.
– Чем была вызвана пауза?
– Не успел вовремя обработать спуск. Мушка уже ушла с мишени, и понимал, что если сейчас нажму, то будет промах. Два раза переизготовился и попал. Не хватило концентрации доработать в том же режиме.
Очень благодарны болельщикам, что в такой морозец они здесь и поддерживают. Очень приятная атмосфера. В два раза легче побеждать при таких полных трибунах, – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.
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