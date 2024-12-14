Латыпов о серебре в спринте: «В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле»

Эдуард Латыпов оценил свою стрельбу на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

В субботу Латыпов стал вторым в спринте, допустив один промах. Он уступил победителю гонки Кириллу Бажину 7,1 секунды.

– Учитывая состояние, в целом доволен результатом. В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле. Немного замешкался и потерял время, которое сыграло свою роль на финише.

– Чем была вызвана пауза?

– Не успел вовремя обработать спуск. Мушка уже ушла с мишени, и понимал, что если сейчас нажму, то будет промах. Два раза переизготовился и попал. Не хватило концентрации доработать в том же режиме.

Очень благодарны болельщикам, что в такой морозец они здесь и поддерживают. Очень приятная атмосфера. В два раза легче побеждать при таких полных трибунах, – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов.