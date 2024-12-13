«Выборка лишний раз говорит, что Россия – неспортивная страна. Россиян сейчас волнует совсем другое». Губерниев об опросе ВЦИОМ

Дмитрий Губерниев вновь высказал мнение о России как неспортивной стране.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Далее идут футбол, фигурное катание (по 9%) и лыжный спорт (6%).

«Я с уважением отношусь к результатам ВЦИОМ. Но если сейчас у россиян спросят, кто лучший спортсмен года, я даже боюсь, что они ответят, потому что в прошлом году они назвали Романа Костомарова.

Думаю, что россиян сейчас волнует не спорт, а совсем другое. Я рад за хоккей, который опережает футбол. Но мне кажется, что эта выборка лишний раз говорит о том, что Россия – неспортивная страна», – сказал спортивный комментатор Губерниев .