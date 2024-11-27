Кузьмина не вошла в состав сборной Словакии на первые этапы Кубка мира и IBU

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина не вошла в состав сборной Словакии на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в Контиолахти, женскую команду Словакии представят Паулина Батовская-Фиалкова, Эма Капустова, Мария Ременова и Зузана Ременова. Кубок IBU начнется 28 ноября в Идре, там выступят Юлия Мачинякова и Сара Пачерова.

Кузьминой 40 лет, она завершала спортивную карьеру в 2019-м, но возобновила в 2023-м. Ее лучший результат в прошлом сезон – 6-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Также она пробежала несколько гонок на Кубке мира, чемпионатах мира и Европы, но в личных стартах не попадала в топ-30.