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Сергей Чепиков: «Функции ОКР были не столь эффективны на протяжении четырехлетия, поэтому и решили чтобы министр объединил полномочия с главой комитета»

Сергей Чепиков считает, что функции ОКР были не так эффективны в последнее время.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Чепиков высказался, в частности, о выдвижении министра спорта Михаила Дегтярева на должность главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это решение принято давно. Считаю, что оно имеет определенные плюсы. Прежде всего это экономическая составляющая. Олимпиады проводятся достаточно редко, а функции олимпийского комитета были не столь эффективны на протяжении последнего четырехлетия, поэтому и решили чтобы министр объединил свои полномочия с главой ОКР», – заявил Чепиков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Чепиков
ОКР
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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