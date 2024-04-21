Антидопинговый координатор СБР: «Мы с IBU взаимодействуем очень активно, уже знаем друг друга в лицо»

Теги допинг Союз биатлонистов России IBU РУСАДА Оксана Макарова Биатлон

Антидопинговый координатор СБР рассказала о взаимодействии с IBU.

«Мы с IBU взаимодействуем очень активно. СБР до сих пор признан несоответствующим требованиям IBU, потому что одним из пунктов дорожной карты является восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Мы уже очень давно выполнили все, что в дорожной карте было, остался единственный вот этот критерий. Поэтому мы очень ждем, когда РУСАДА восстановят.

Каждый квартал я предоставляю отчеты об антидопинговой деятельности, о том, какие образовательные мероприятия проводятся. Также каждый квартал у нас по зуму идут совместные совещания, мы уже знаем друг друга в лицо, и это очень помогает продуктивному взаимодействию», – рассказала Оксана Макарова.

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