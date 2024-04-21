Антидопинговый координатор СБР: «Мы с IBU взаимодействуем очень активно, уже знаем друг друга в лицо»

Антидопинговый координатор СБР рассказала о взаимодействии с IBU.

«Мы с IBU взаимодействуем очень активно. до сих пор признан несоответствующим требованиям , потому что одним из пунктов дорожной карты является восстановление статуса Российского антидопингового агентства ( ). Мы уже очень давно выполнили все, что в дорожной карте было, остался единственный вот этот критерий. Поэтому мы очень ждем, когда РУСАДА восстановят.

Каждый квартал я предоставляю отчеты об антидопинговой деятельности, о том, какие образовательные мероприятия проводятся. Также каждый квартал у нас по зуму идут совместные совещания, мы уже знаем друг друга в лицо, и это очень помогает продуктивному взаимодействию», – рассказала Оксана Макарова.