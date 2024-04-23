Александр Тихонов: «Не считаю Гербулова грамотным тренером. Он не заслуживает права работать со сборной»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен Андрей Прокунин Андрей Гербулов Биатлон

Тихонов высказался о возможном назначении Гербулова и Прокунина в сборную.

Ранее Юрий Каминский назвал Андрея Гербулова и Андрея Прокунина кандидатами на пост тренера по стрельбе российской команды.

«О Гербулове у меня свое мнение. Знаю его прекрасно и не считаю грамотным тренером.

Думаю, что он не заслуживает права работать со сборной командой. Всегда задумчивый вид, немногословен. Это лично мое мнение.

С Андреем Прокуниным я согласен. Он был биатлонистом серьезного уровня, имеет международный опыт работы, а Гербулов – это тренер областного уровня», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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