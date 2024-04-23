Александр Тихонов: «Не считаю Гербулова грамотным тренером. Он не заслуживает права работать со сборной»
Тихонов высказался о возможном назначении Гербулова и Прокунина в сборную.
Ранее Юрий Каминский назвал Андрея Гербулова и Андрея Прокунина кандидатами на пост тренера по стрельбе российской команды.
«О Гербулове у меня свое мнение. Знаю его прекрасно и не считаю грамотным тренером.
Думаю, что он не заслуживает права работать со сборной командой. Всегда задумчивый вид, немногословен. Это лично мое мнение.
С Андреем Прокуниным я согласен. Он был биатлонистом серьезного уровня, имеет международный опыт работы, а Гербулов – это тренер областного уровня», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.