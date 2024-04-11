«Они не могли позволить себе оплачивать мои услуги». Рикко Гросс ушел с поста тренера сборной Словении

Теги Рикко Гросс сборная Словении жен сборная Словении Биатлон

Рикко Гросс ушел с поста тренера сборной Словении по биатлону.

Гросс возглавил команду в мае 2022-го.

«Я начал большой четырехлетний план с прицелом на Олимпиаду. Но мой контракт ассоциация не продлила. Мне сказали, что причина финансовая. Это означает, что в прямом смысле слова они не могли больше позволить себе оплачивать мои услуги.

Два года назад была поставлена ​​задача сформировать команду с двумя словенскими помощниками тренера. За последние несколько лет они смогли хорошо учиться и теперь берут бразды правления в свои руки.

Что будет со мной дальше – пока неизвестно. У всех сборных все занято. Так что время для ухода из команды сейчас крайне неудачное. Но что есть, то есть – я найду альтернативы», – сказал Гросс.

С 2015 по 2018 год Гросс был тренером в мужской команде России.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи тебе, Рикко!
+1
0
+1
Деньги любят счёт
0
0
0
Вырастил себе конкурентов....
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий