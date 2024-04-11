«Они не могли позволить себе оплачивать мои услуги». Рикко Гросс ушел с поста тренера сборной Словении
Рикко Гросс ушел с поста тренера сборной Словении по биатлону.
Гросс возглавил команду в мае 2022-го.
«Я начал большой четырехлетний план с прицелом на Олимпиаду. Но мой контракт ассоциация не продлила. Мне сказали, что причина финансовая. Это означает, что в прямом смысле слова они не могли больше позволить себе оплачивать мои услуги.
Два года назад была поставлена задача сформировать команду с двумя словенскими помощниками тренера. За последние несколько лет они смогли хорошо учиться и теперь берут бразды правления в свои руки.
Что будет со мной дальше – пока неизвестно. У всех сборных все занято. Так что время для ухода из команды сейчас крайне неудачное. Но что есть, то есть – я найду альтернативы», – сказал Гросс.
С 2015 по 2018 год Гросс был тренером в мужской команде России.