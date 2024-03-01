Осужденный за растраты Кравцов о том, что сказал бы сам себе в 2013-м: «Бойся равнодушных – с их молчаливого согласия делаются самые отвратительные гадости на земле»

Бывший глава СБР Александр Кравцов сообщил, что сказал бы сам себе в 2013-м.

возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся главой Союза биатлонистов России.

Его арестовали в сентябре 2020 года, он обвинялся по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима по уголовному делу о растрате 26 миллионов рублей.

– Если была бы возможность обратиться к Александру Кравцову 2013 года, что бы сказали?

– Не надо бояться врагов – враги только убивают. Не надо бояться друзей – друзья только предают. Бояться надо равнодушных – с их молчаливого согласия делаются самые отвратительные гадости на земле, – сказал Кравцов.

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