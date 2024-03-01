Осужденный за растраты Кравцов о том, что сказал бы сам себе в 2013-м: «Бойся равнодушных – с их молчаливого согласия делаются самые отвратительные гадости на земле»

Теги Александр Кравцов Биатлон

Бывший глава СБР Александр Кравцов сообщил, что сказал бы сам себе в 2013-м.

Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся главой Союза биатлонистов России.

Его арестовали в сентябре 2020 года, он обвинялся по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима по уголовному делу о растрате 26 миллионов рублей. 

– Если была бы возможность обратиться к Александру Кравцову 2013 года, что бы сказали?

– Не надо бояться врагов – враги только убивают. Не надо бояться друзей – друзья только предают. Бояться надо равнодушных – с их молчаливого согласия делаются самые отвратительные гадости на земле, – сказал Кравцов.

«Идеальный день рождения в 2025-м – сказать у зеркала: «Надо же, я еще живой». Интервью Кравцова из СИЗО

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14 комментариев
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Равнодушные видели как ворует Кравцов и не сказали, что его пасут опера и вот вот будет прием. Им было все равно. Жесть, конечно.
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"не твоя вот и бесишься" и другие статусы для ВК
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Весьма проникновенно.
Помню, Улюкаев в своë время схожим образом философствовал.
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Эта фраза, да и книга, явно что-то дискредитируют
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Красиво стелет фраер
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Вторая по популярности цитата в известных кругах после "когда они пришли за коммунистами". Равнодушный, sue me.
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"Не надо бояться друзей - друзья только предают" очень глубокомысленно, даже слишком )
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Интересно, на чьё согласие он намекает))
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сказал бы сам себе - в-руй-в-руй, да не попадайся...
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Тоже мне, Юлиус Фучик нашелся.
Система пожирает собственных детей. Страстным защитникам системы на заметку.
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Надо меньше воровать - воровать надо меньше.
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Это он так ответственность на других перекладывает? Деньги умыкнул, но виноваты другие, ибо были равнодушны и ничего не сказали.
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Ответ R Kukhov
Эта фраза, да и книга, явно что-то дискредитируют
Решительно все нынешние скрепы дискредитируют!☝️
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Ответ ali13
"не твоя вот и бесишься" и другие статусы для ВК
А чья?
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