Смольский о допуске белорусов до Спартакиады: «Дотянули до момента, что у нас возникли сложности с отменой сбора. Благо, что решение не приняли за день до старта»

Антон Смольский раскритиковал поздний допуск белорусов до Спартакиады.

Соревнования пройдут в России в феврале. О допуске белорусских биатлонистов стало известно в конце января.

«Хотел бы начать с критики: дотянули до того момента, что у нас возникли определенные сложности с отменой сбора, который у нас был запланирован (в эти даты).

Получается, пришлось заново бронировать билеты на самолет в Златоуст. И сделать это было очень сложно, потому что в некоторые даты вообще все забито – не было мест.

Проблема именно в этом, что получилось так спонтанно и незапланированно. Начиная с лета нам говорили, что мы не едем. Не вижу проблем в физической форме, потому что мы готовы в любом случае соревноваться, побеждать. Проблем с подготовкой нет, сложности только в логистике.

Благо, что решение о нашем участии не приняли за день до старта, ха-ха. Везде есть свои плюсы, но минусов тоже достаточно. Критики много, но мы готовы стартовать. Главное, чтобы все у нас получилось с переездом и проживанием», – сказал белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпиады-2022 Смольский.

Биатлонные гонки Спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте. Смольский отметил, что восстановился после болезни и планирует участвовать во всех стартах.

«Я уже восстановился. Полноценно тренируюсь и прихожу в форму. Благо у меня получился такой перерыв, это повлияло положительно на организм. У меня был прошлогодний опыт, когда я через полторы недели после этапа в Тюмени стартовал в Ханты‑Мансийске, а потом очень долго восстанавливался. Только к лету восстановился, такой вот неудачный опыт был.

Хорошо, что сейчас я не стартовал после болезни. Я сейчас прекрасно себя чувствую, но будем исходить по самочувствию. Посмотрим, как работает организм. Я планирую стартовать во всех гонках на Спартакиаде. Надеюсь, мои внутренние силы и состояние позволят это сделать, потому что хочется соревноваться», – сказал Смольский