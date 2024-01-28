Екатерина Юрлова-Перхт выступит на Спартакиаде в Златоусте

Теги сборная России жен Спартакиада Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт подтвердила, что примет участие в Спартакиаде.

Сегодня Юрлова-Перхт победила в шоу-гонке «Матч ТВ Гонка звезд», где бежала эстафету в команде с руководителем департамента спорта Москвы Алексеем Кондаранцевым. 

«Да, все верно», – ответила чемпионка мира-2015 на вопрос, планирует ли она принять участие в Спартакиаде сильнейших. 

«Екатерина в прекрасной форме, она составит достойную конкуренцию лучшим биатлонистам. На Спартакиаде обещала показать результат, сравнимый с этим.

Сегодня все получилось. В прошлом году неважно стреляли, но неплохо бежали, были в середине общего зачета. Сделали работу над ошибками и победа пришла», – отметил Кондаранцев. 

Биатлонные гонки в рамках Спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область).

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