Екатерина Юрлова-Перхт: «Ощущаю себя некомфортно на дистанции. Много времени провожу с детьми, нет полноценной возможности подводиться к сезону»

Теги сборная России жен чемпионат России Спартакиада Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

Юрлова-Перхт рассказала, почему решила выступить на чемпионате России в Чайковском.

– Что у тебя изменилось за год? Понятно, что тренировалась, а еще?

– Тренировалась в меньшей степени, больше занималась детьми. Меня не должно было быть в Чайковском, но для участия в Спартакиаде нужна квалификация.

Об этом я узнала в конце декабря, и было принято решение поехать именно на эти соревнования, потому что они проходят в ранге чемпионата России, плюс здесь есть командная гонка.

Это мои первые старты. До этого в декабре мне удалось стартовать только три раза. Сейчас я себя ощущаю очень не комфортно на дистанции.

Так сложилось, что в силу моей занятости я много провожу времени с детьми, у меня нет полноценной возможности подводиться к сезону и выступать в течение всего сезона.

Пока есть желание и возможность поддержать свой регион на чемпионатах. Есть мысли о том, что нужно ставить точку. Сейчас я участвую в соревнованиях и получаю колоссальное удовольствие, – сказала чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт.

7 комментариев
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Пора Кате заканчивать. Это уже не профессиональный спорт, а хобби.
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Ответ galaxy***
Пора Кате заканчивать. Это уже не профессиональный спорт, а хобби.
Она никому не мешает,ничьего места не занимает. Старается по возможности помочь своему региону.15 пришла,не отлично,но так уж и плохо,для человека,который не уделяет тренировкам достаточного времени.
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Ответ Великий Алонсо
Сколько там Юрловой уже, сорокет почти. Это уже не биатлонный возраст, она бабушка для этого вида спорта, жаль, что многие спортсмены этого не понимают и не могут вовремя остановиться
а зачем останавливаться? ну бегает и бегает, ей интересно, почему бы и нет! спорт сейчас на уровне хобби
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Похоже для Кати это последний сезон, гнаться за молодыми стало сложнее. Семья важнее Катюша👧
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Ответ galaxy***
Пора Кате заканчивать. Это уже не профессиональный спорт, а хобби.
Да весь спорт в РФ сейчас хобби
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Сколько там Юрловой уже, сорокет почти. Это уже не биатлонный возраст, она бабушка для этого вида спорта, жаль, что многие спортсмены этого не понимают и не могут вовремя остановиться
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Ответ Luna02
Она никому не мешает,ничьего места не занимает. Старается по возможности помочь своему региону.15 пришла,не отлично,но так уж и плохо,для человека,который не уделяет тренировкам достаточного времени.
Остальные биатлонистки в регионе - вообще ужас. До финиша сегодня дошла одна Юрлова, остальные на круг отстали. Если хочет, почему бы не бегать? Но если некомфортно, лучше закончить и сосредоточится на детях. Впрочем думаю она сама решит что делать.
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