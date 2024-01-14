Екатерина Юрлова-Перхт: «Ощущаю себя некомфортно на дистанции. Много времени провожу с детьми, нет полноценной возможности подводиться к сезону»

Юрлова-Перхт рассказала, почему решила выступить на чемпионате России в Чайковском.

– Что у тебя изменилось за год? Понятно, что тренировалась, а еще?

– Тренировалась в меньшей степени, больше занималась детьми. Меня не должно было быть в Чайковском, но для участия в Спартакиаде нужна квалификация.

Об этом я узнала в конце декабря, и было принято решение поехать именно на эти соревнования, потому что они проходят в ранге чемпионата России, плюс здесь есть командная гонка.

Это мои первые старты. До этого в декабре мне удалось стартовать только три раза. Сейчас я себя ощущаю очень не комфортно на дистанции.

Так сложилось, что в силу моей занятости я много провожу времени с детьми, у меня нет полноценной возможности подводиться к сезону и выступать в течение всего сезона.

Пока есть желание и возможность поддержать свой регион на чемпионатах. Есть мысли о том, что нужно ставить точку. Сейчас я участвую в соревнованиях и получаю колоссальное удовольствие, – сказала чемпионка мира 2015 года .