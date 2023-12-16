Кубок мира. Гонка преследования. Стремсхайм показал лучшие ход и чистое время пасьюта, Дале-Шевдал уступил секунду на лыжне
Эндре Стремсхайм показал лучший ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 27.30,1
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1,3
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 19,5
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,1
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 26,5
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31,2
7. Эрик Перро (Франция) – 31,6
8. Дидье Бьона (Италия) – 33,3
9. Филипп Наврат (Германия) – 34,4
10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36,5...
18. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.10,1
Чистое время пасьюта
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 31.40,7
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22,8
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 28,7
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,2
5. Лукас Хофер (Италия) – 38,9
6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,4
7. Юстус Штрелов (Германия) – 40,5
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 42,4
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 44,3
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 46,8
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 1.27,6 (2)
2. Симон Эдер (Австрия) – 1.28,2 (5)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,8 (3)
4. Эрик Перро (Франция) – 1.32,5 (4)
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.34,0 (3)
6. Владислав Киреев (Казахстан) – 1.34,5 (8)...
19. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,3 (1)...
39. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,5 (3)...
50. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.55,1 (2)