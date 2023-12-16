Кубок мира. Гонка преследования. Стремсхайм показал лучшие ход и чистое время пасьюта, Дале-Шевдал уступил секунду на лыжне

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Эндре Стремсхайм показал лучший ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 27.30,1

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1,3

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 19,5

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,1

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 26,5

6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31,2

7. Эрик Перро (Франция) – 31,6

8. Дидье Бьона (Италия) – 33,3

9. Филипп Наврат (Германия) – 34,4

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36,5...

18. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.10,1

Чистое время пасьюта

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 31.40,7

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22,8

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 28,7

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31,2

5. Лукас Хофер (Италия) – 38,9

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,4

7. Юстус Штрелов (Германия) – 40,5

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 42,4

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 44,3

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 46,8

Скорострельность

1. Адам Раннелс (Канада) – 1.27,6 (2)

2. Симон Эдер (Австрия) – 1.28,2 (5)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,8 (3)

4. Эрик Перро (Франция) – 1.32,5 (4)

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.34,0 (3)

6. Владислав Киреев (Казахстан) – 1.34,5 (8)...

19. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.42,3 (1)...

39. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,5 (3)...

50. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.55,1 (2)

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