Хаузер и Ляйтнер выступят в «Рождественской гонке» 28 декабря
Австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер пробегут «Рождественскую гонку».
Соревнование пройдет 28 декабря на арене футбольного клуба «Шальке 04» в немецком Гельзенкирхене.
Ранее сообщалось, что участие также примут французы Жюлия Симон и Фабьен Клод.
Хаузер – чемпионка мира 2021 года в масс-старте, Ляйтнер – чемпион Европы-2018 в индивидуальной гонке. Вместе они уже выступали в «Рождественской гонке» в 2019, 2021 и 2022 годах.
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