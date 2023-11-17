Хаузер и Ляйтнер выступят в «Рождественской гонке» 28 декабря

Теги Рождественская гонка сборная Австрии сборная Австрии жен Лиза Тереза Хаузер Феликс Ляйтнер Биатлон

Австрийские биатлонисты Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер пробегут «Рождественскую гонку».

Соревнование пройдет 28 декабря на арене футбольного клуба «Шальке 04» в немецком Гельзенкирхене. 

Ранее сообщалось, что участие также примут французы Жюлия Симон и Фабьен Клод.

Хаузер – чемпионка мира 2021 года в масс-старте, Ляйтнер – чемпион Европы-2018 в индивидуальной гонке. Вместе они уже выступали в «Рождественской гонке» в 2019, 2021 и 2022 годах.

 

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