Мазе о выборе винтовки для Лагрейда: «3-4 изменения за полмесяца – это слишком много. Я сказал ему: «Ты должен остановиться»

Тренер призвал биатлониста Лагрейда быстрее определиться с выбором винтовки.

Стурла Хольм Лагрейд – пятикратный чемпион мира из Норвегии.

«Он мог поменять мнение насчет оружия, это нормально. Но три-четыре изменения за последние полмесяца – это слишком много. Я сказал ему: «Ты должен остановиться. Надо сосредоточиться на правильных вещах, таких как точная стрельба.

Ему предстоит сделать окончательный выбор. Стурла крайне силен на стойке, поэтому смена оружия не должна стать большой проблемой. Главное – попадать в мишень», – сказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

Лагрейд отметил, что его самого волнует эта проблема.

«Это (выбор винтовки) меня беспокоит. Не могу спать по ночам, потому что много об этом думаю.

Я использовал старое оружие в Бейтостолене на прошлой неделе. На стойке все сработало здорово, но я подумал, что менять что-то уже поздно и вернулся к прежнему варианту.

Сейчас уже немного жалею об этом, поэтому завтра вновь возможны изменения», – сказал Лагрейд.