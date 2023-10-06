Шестакова о переходе в биатлон: «Я подумала, что в лыжах я середнячок, а может, в биатлоне еще получится чего-то добиться?»

Экс-лыжница Алина Шестакова объяснила решение о переходе в биатлон.

В сентябре Шестакова дебютировала на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Она заняла 47-е место в спринте и 35-е (последнее) в индивидуальной гонке.

– Почему решили перейти из лыж в биатлон?

– Я вообще не думала про биатлон. А Кирилл (Киливнюк, лыжник и парень Шестаковой – Sports.ru) еще в прошлом году начал задумываться о переходе. У него были достаточно хорошие результаты в лыжных гонках. Но когда он вышел из молодежи, результаты начали падать. Не подходила, может быть, подготовка, ведь тренировался он достаточно усердно.

И мне кажется, что он сломался именно психологически – тяжело спортсмену, который боролся за топ-3 на первенствах мира, потом с трудом заезжать в топ-30 на чемпионате страны. Вот он и решил сменить вид деятельности. Тем более его уже звали в биатлон, почему бы и не попробовать.

И когда он окончательно решил переходить, я сказала: «Как ты себе это представляешь: я в лыжах бегаю, а ты в биатлоне – у нас соревнования вообще не проходят в одном и том же месте». То есть лыжники всегда приезжают, когда старты у биатлонистов уже закончились.

Тюмень – это единственный город, где возможно пересечение. Из тех мест, где бегают лыжники, у нас стрельбище есть только в Тюмени и в Кирово-Чепецке. Лыжники бегают в Малиновке – там нет стрельбища, в Ханты-Мансийске есть стрельбище, но лыжники там не бегают. И я говорю: «Все, можно разводиться, расставаться — мы все равно больше не увидимся. До свидания…»

И он предложил мне тоже перейти. Я подумала, что мне без разницы, где бегать, все равно мотивация есть, главное – тренироваться. А там еще и стрелять… решила, что будет еще больше мотивации на стрелковую подготовку.

Кирилл начал искать, куда пойти, созвонился с Ларисой Павловной Путятиной (тренером СШОР по биатлону им. А. М. Демидова) и сказал мне, что едем в Ижевск. А мы как раз уже купили квартиру в Ижевске и все равно бы туда переехали, даже если бы я осталась в лыжах. А так совпало, что как раз и биатлон в Ижевске.

– Насколько я понимаю, это связано и с тем, что Кирилл из Удмуртии?

– Да, поэтому мы и хотели в Ижевск, потому что все его родные там. Я ему сказала: «Ты хоть куда – в Махачкалу или на Камчатку, я с тобой поеду».

Я подумала, что в лыжах я середнячок, а может, в биатлоне еще получится чего-то добиться? Но я очень долго думала, потому что менять вид спорта – это очень тяжело. В лыжах друзья, все лица знакомые. А сейчас на биатлоне идешь и вообще никого не знаешь, только Грухвину и Наташу Шевченко. И мне Аня так же говорит, что я — единственное знакомое лицо, – рассказала 26-летняя Шестакова.