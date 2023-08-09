«Надеемся, она сможет продолжить карьеру». Польская биатлонистка Камила Жук получила травму ноги после падения на лыжероллерах

Чемпионка Европы по биатлону Камила Жук получила серьезную травму, упав на лыжероллерах.

Инцидент произошел в итальянском Пассо-ди-Лаваце, где тренировалась 25-летняя польская спортсменка.

«После первых медосмотров выяснилось, что травма ноги серьезна настолько, что спортсменка выбыла из тренировочного процесса на более долгий срок.

Надеемся, что Камила быстро поправится и сможет продолжить спортивную карьеру», – заявили в Союзе биатлонистов Польши, отметив, что сейчас Камила Жук находится под наблюдением врачей.

В 2021 году Жук выиграла золото чемпионата Европы в гонке преследования, также она дважды побеждала на юниорском чемпионате мира-2018 – в индивидуальной гонке и спринте.