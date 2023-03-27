Поршнев о победе в спринте: «Понимал, что я в неплохой форме. Не болел, тренировался дома, поэтому нормально провел подготовку»

Теги сборная России чемпионат России Никита Поршнев Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Никита Поршнев оценил свою форму после победы на чемпионате России.

Сегодня в Ханты-Мансийске спортсмен выиграл спринт.

«Безумно приятно на родной земле перед своими болельщиками победить, по крайней мере – показать хороший результат. Мы к этому готовились, спасибо всей нашей большой команде, руководству, которое поддерживало для достижения такого результата.

Также хочу сказать спасибо своей семье, они приехали меня поддержать. Жена, дочь – слышал их на каждом круге, как они стояли и кричали мне. Было безумно приятно.

Я понимал, что я в неплохой форме – в Тюмени (на этапе Кубка Содружества – Sports.ru) показывал уже близкие к лидерам результаты. Я не болел, тренировался дома, поэтому нормально провел подготовку.

И такая погода, на которую наш сервис умеет хорошо готовить лыжи – да и не только на такую погоду, им тоже огромное спасибо. Поэтому получилось так хорошо выступить», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий