Поршнев о победе в спринте: «Понимал, что я в неплохой форме. Не болел, тренировался дома, поэтому нормально провел подготовку»

Биатлонист Никита Поршнев оценил свою форму после победы на чемпионате России.

Сегодня в Ханты-Мансийске спортсмен выиграл спринт.

«Безумно приятно на родной земле перед своими болельщиками победить, по крайней мере – показать хороший результат. Мы к этому готовились, спасибо всей нашей большой команде, руководству, которое поддерживало для достижения такого результата.

Также хочу сказать спасибо своей семье, они приехали меня поддержать. Жена, дочь – слышал их на каждом круге, как они стояли и кричали мне. Было безумно приятно.

Я понимал, что я в неплохой форме – в Тюмени (на этапе Кубка Содружества – Sports.ru) показывал уже близкие к лидерам результаты. Я не болел, тренировался дома, поэтому нормально провел подготовку.

И такая погода, на которую наш сервис умеет хорошо готовить лыжи – да и не только на такую погоду, им тоже огромное спасибо. Поэтому получилось так хорошо выступить», – сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».