Юрий Нагорных: «Наша победа в Сочи – абсолютное достижение российского спорта. Никакие родченковы или макларены не смогут на это повлиять»
Юрий Нагорных назвал Олимпиаду-2014 в Сочи абсолютным достижением российского спорта.
С 2010 по 2016 год Нагорных был заместителем министра спорта России. В докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена утверждалось о причастности Нагорных к махинациям с допинг-пробами спортсменов.
– Вы когда-нибудь дадите публичную оценку всем событиям после Олимпиады в Сочи?
– Знаете, много обвинений в адрес России за эти годы было сделано. Но наша победа в Сочи – это абсолютное достижение российского спорта.
Уверен, что никакие родченковы или макларены не смогут на нашу победу в Сочи повлиять, – заявил Нагорных.
– Будете подавать какие‑то иски когда‑нибудь?
– Не считаю нужным подавать какие‑то иски. Абсолютная правда в данном случае – наша победа в Сочи, – отметил бывший заместитель министра спорта.
В 2022 году Нагорных стал председателем совета директоров футбольного клуба «Локомотив».
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Кто-то тут не может отмыться от позора... Но среди нормальных пацанов за подобное просто хорошо чистят рыло. А вообще давно пора завязывать с этой дипломатией и во всеуслышание отвечать так, как это должно быть.
Только закрытие этой шараги, вместе с вада является правильное решение и выходом из этой ситуации. Потому что никакой честности там не будет.