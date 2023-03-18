Юрий Нагорных: «Наша победа в Сочи – абсолютное достижение российского спорта. Никакие родченковы или макларены не смогут на это повлиять»

Теги Локомотив Сочи-2014 WADA Ричард Макларен Юрий Нагорных Григорий Родченков Биатлон

Юрий Нагорных назвал Олимпиаду-2014 в Сочи абсолютным достижением российского спорта.

С 2010 по 2016 год Нагорных был заместителем министра спорта России. В докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена утверждалось о причастности Нагорных к махинациям с допинг-пробами спортсменов.

– Вы когда-нибудь дадите публичную оценку всем событиям после Олимпиады в Сочи?

– Знаете, много обвинений в адрес России за эти годы было сделано. Но наша победа в Сочи – это абсолютное достижение российского спорта.

Уверен, что никакие родченковы или макларены не смогут на нашу победу в Сочи повлиять, – заявил Нагорных.

– Будете подавать какие‑то иски когда‑нибудь?

– Не считаю нужным подавать какие‑то иски. Абсолютная правда в данном случае – наша победа в Сочи, – отметил бывший заместитель министра спорта.

В 2022 году Нагорных стал председателем совета директоров футбольного клуба «Локомотив».

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28 комментариев

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BeyPyrom
Ответ Yan D
от безысходности без российской репы
да у меня давно сложилось мнение, что злословят здесь молодцы и их разлюбезные пассии из тех, кто отправился в бега за высокие бугры, дабы обезопасить себя от исполнения священного долга.
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OlegLawyer
Человек явно знает, о чём говорит. Паноптикум
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Yan D
Ответ BeyPyrom
С этим согласятся все остальные, только когда доллер пустят на туалетную бумагу, мерикосы соплями изойдут от безысходности над Россией, НАТУ разгонят обезумевшие европейские фермеры, либо Российский стяг будет развеваться над Белым домом.
от безысходности без российской репы
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Yan D
Ответ andrej shabanov
доказан? НЕТ!
у одной Вяльбе в сборной аж ТРИ доказанных читерши. За такое в приличных странах гонят с поста и из спорта навсегда🤷‍♂️
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BeyPyrom
Ответ And-Rover
Гордость это участвовать на Олимпиаде, принимая допинг? Только закрытие этой шараги, вместе с вада является правильное решение и выходом из этой ситуации. Потому что никакой честности там не будет.
Царапины на пузырьках, басни о пресловутых дырах в стенах, стороннее вмешательство в программное обеспечение, записки сумасшедшего, судебная казуистика средневековых догм, фальсификации газетных шлюх - Вы это имели ввиду?
Кто-то тут не может отмыться от позора... Но среди нормальных пацанов за подобное просто хорошо чистят рыло. А вообще давно пора завязывать с этой дипломатией и во всеуслышание отвечать так, как это должно быть.
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Уся Ваткин
"В ссаном спорте нам нет равных", - заявил Нагорных
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Валентин и ыч
У чиновников своя специолимпиада, где они - абсолютные чемпионы.
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Георгий Михеев
Ответ Гоша Петров
Предвосхитив все разговоры о допинге.Объясню весь профи спорт на фармподдержке,а легенды про тех кто выступает в натурашку это такой же миф,для розовых пони,которые верят что и в бодибилдинге люди сплошь на гречке такие объемы мышц наростили)
Да, согласен, ну так жрите разрешенные препараты. А они кроме ЭПО и мильдония ничего не знают -)
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andrej shabanov
Ответ Vasiliy S
Единственное достижение - самое большое количество принятого допинга среди всех сборных
доказан? НЕТ!
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Vasiliy S
Единственное достижение - самое большое количество принятого допинга среди всех сборных
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Vladimir Arutin
Ответ Khmc
Очень обидно за мордовских ходоков. Я всегда в них верил, не знаю за кем правда - принимали они допинг или нет, но их полное отстранение - это фиаско
Я тоже Юрьевой первый раз верил .Когда впоймали второй раз я понял .
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мяу
допинговый коктейль этому господину
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Санитар-волк
Удивительно. Глобально прос... уже сколько лет как. а чинуши всё несут какую-то пургу о своих "заслугах" и "победах".
+4
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BeyPyrom
С этим согласятся все остальные, только когда доллер пустят на туалетную бумагу, мерикосы соплями изойдут от безысходности над Россией, НАТУ разгонят обезумевшие европейские фермеры, либо Российский стяг будет развеваться над Белым домом.
0
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ОЛЛС1911
Ответ BigPapa
Типичный российский чиновник
равно удивительное бесстыдство.
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Dvapyatdesyat
Ответ Ковид 07.10.52
Далеко пойдет товарищ...скоро скажут. что и допинга не было...Я думал дно это избежавший тюрьмы министр обороны, когда ему предоставили должность в госструктуре, но вот снизу постучался Нагорный в новой должности и с таким заявлением...
Так что один, что второй случай говорят о том, что дело не в отдельных личностях, а в тех, кто стоит за ними
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Khmc
Ответ Khmc
Очень обидно за мордовских ходоков. Я всегда в них верил, не знаю за кем правда - принимали они допинг или нет, но их полное отстранение - это фиаско
Это летние игры, к зимним не относится, но всё равно вспомнилось и сжалось все внутри
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dgzka
Ну,наконец-то, расставил все точки над i . А то уж начали сомневаться в чистоплотности этой победы. Но, раз Нагорных сказал , что победа всё таки является победой, придётся верить. Джентльмены должны доверять джентльменам.
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Khmc
Очень обидно за мордовских ходоков. Я всегда в них верил, не знаю за кем правда - принимали они допинг или нет, но их полное отстранение - это фиаско
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Savarona25
Можно закрыть все окна и двери и всемирный позор (от которого так толком и не отмылись) представлять грандиозной победой. Для внутреннего пользования сойдет. Ну а сам Нагорных получил неплохой бонус в виде новой должности.
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BigPapa
Типичный российский чиновник
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Ковид 07.10.52
Далеко пойдет товарищ...скоро скажут. что и допинга не было...Я думал дно это избежавший тюрьмы министр обороны, когда ему предоставили должность в госструктуре, но вот снизу постучался Нагорный в новой должности и с таким заявлением...
+16
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+15
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And-Rover
Гордость это участвовать на Олимпиаде, принимая допинг?

Только закрытие этой шараги, вместе с вада является правильное решение и выходом из этой ситуации. Потому что никакой честности там не будет.
+14
-4
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U. M. A. Muhammad
Ну почему же Родченков очень даже помог, зря хейтить такую глыбу. Своей правдой он открыл дорогу чистым спортсменам
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Гоша Петров
Предвосхитив все разговоры о допинге.Объясню весь профи спорт на фармподдержке,а легенды про тех кто выступает в натурашку это такой же миф,для розовых пони,которые верят что и в бодибилдинге люди сплошь на гречке такие объемы мышц наростили)
+1
-7
-6
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