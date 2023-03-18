Юрий Нагорных: «Наша победа в Сочи – абсолютное достижение российского спорта. Никакие родченковы или макларены не смогут на это повлиять»

Юрий Нагорных назвал Олимпиаду-2014 в Сочи абсолютным достижением российского спорта.

С 2010 по 2016 год Нагорных был заместителем министра спорта России. В докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена утверждалось о причастности Нагорных к махинациям с допинг-пробами спортсменов.

– Вы когда-нибудь дадите публичную оценку всем событиям после Олимпиады в Сочи?

– Знаете, много обвинений в адрес России за эти годы было сделано. Но наша победа в Сочи – это абсолютное достижение российского спорта.

Уверен, что никакие родченковы или макларены не смогут на нашу победу в Сочи повлиять, – заявил Нагорных.

– Будете подавать какие‑то иски когда‑нибудь?

– Не считаю нужным подавать какие‑то иски. Абсолютная правда в данном случае – наша победа в Сочи, – отметил бывший заместитель министра спорта.

В 2022 году Нагорных стал председателем совета директоров футбольного клуба «Локомотив».

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