Эльвира Оберг: «Уже на разминке почувствовала, что сегодня не лучший день. Стрельба была большой проблемой»
Эльвира Оберг высказалась о 63-м месте в спринте на Кубке мира.
Шведка, которая идет второй в общем зачете Кубка мира, сегодня второй раз в своей карьере не попала в гонку преследования.
«Я уже на разминке почувствовала, что сегодня не лучший день. Большой проблемой сегодня была стрельба, я допустила три промаха из положения лежа», – сказала Оберг.
«Вероятно, она потеряла шанс выиграть Кубок мира. Есть большой риск этого», – отметил олимпийский чемпион Бьорн Ферри.
Приходил вчера...