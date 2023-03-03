Эльвира Оберг: «Уже на разминке почувствовала, что сегодня не лучший день. Стрельба была большой проблемой»

высказалась о 63-м месте в спринте на Кубке мира.

Шведка, которая идет второй в общем зачете Кубка мира, сегодня второй раз в своей карьере не попала в гонку преследования.

«Я уже на разминке почувствовала, что сегодня не лучший день. Большой проблемой сегодня была стрельба, я допустила три промаха из положения лежа», – сказала Оберг.

«Вероятно, она потеряла шанс выиграть мира. Есть большой риск этого», – отметил олимпийский чемпион Бьорн Ферри.