Эльвира Оберг: «Уже на разминке почувствовала, что сегодня не лучший день. Стрельба была большой проблемой»

Теги Бьорн Ферри Кубок мира по биатлону сборная Швеции жен Эльвира Оберг Биатлон

Эльвира Оберг высказалась о 63-м месте в спринте на Кубке мира.

Шведка, которая идет второй в общем зачете Кубка мира, сегодня второй раз в своей карьере не попала в гонку преследования.

«Я уже на разминке почувствовала, что сегодня не лучший день. Большой проблемой сегодня была стрельба, я допустила три промаха из положения лежа», – сказала Оберг.

«Вероятно, она потеряла шанс выиграть Кубок мира. Есть большой риск этого», – отметил олимпийский чемпион Бьорн Ферри.

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2 комментария

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starichok77
Ответ Элси Ринген
Самый лучший день Приходил вчера...
ночью ехать лень, запил до утра)))
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Элси Ринген
Самый лучший день
Приходил вчера...
+1
0
+1
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