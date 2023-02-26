Ильназ Мухамедзянов: «Круче финиша с флагом в моей жизни была только свадьба с женой»

Теги сборная России чемпионат России Ильназ Мухамедзянов Анастасия Мухамедзянова (Кайшева) Биатлон

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов рассказал об эмоциях от победы на чемпионате России.

Мухамедзянов выиграл большой масс-старт. Он финишировал с флагом Удмуртской Республики. 

– Эмоции только самые положительные, потому что победа случилась в моем родном городе. Это очень знаковый результат для меня.

Я шел с мыслями показать максимально достойный результат. Когда допустил два промаха, подумал: «Ну, поборемся еще». По ходу штрафных кругов мне подсказывали, кто и как идет, вдобавок усталости не чувствовалось.

Плюс, как я уже говорил, я здесь знаю все: как разложиться, как прибавить, как уйти, потому никакой боязни соперников у меня не было.

– В вашей карьере было что‑то круче, чем финиш с флагом сегодня?

– Круче была только свадьба с моей женой (Мухамедзянов женат на экс-биатлонистке Анастасии Кайшевой – Sports.ru)

– Думали о том, что будете финишировать с флагом?

– Думал, поэтому старался бежать быстрее, чтобы остался запас на флаг, – сказал Мухамедзянов.

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2 комментария

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Листок яблони
В Твоей жизни? Жена? Жена - враг человека, особенно рсп. Не надо здесь о таком. Мы за позитив. Спорт есть спорт.
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Биатлонная зима
Свадьба с женой и теперь на финише флаг
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