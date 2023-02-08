Магдалена Нойнер о допуске россиян: «Я всегда рассматриваю каждого спортсмена независимо от его национальности. Но спорт тоже политичен»

Двукратная олимпийская чемпионка и олимпийский чемпион высказались о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Я всегда рассматриваю каждого спортсмена независимо от его национальности.

Не каждый россиянин может что-то сделать в сложившейся ситуации. Но спорт тоже политичен», – сказала Нойнер.

«Я бы это не одобрил», – заявил Пайффер.