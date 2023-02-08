Магдалена Нойнер о допуске россиян: «Я всегда рассматриваю каждого спортсмена независимо от его национальности. Но спорт тоже политичен»
Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер и олимпийский чемпион Арнд Пайффер высказались о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Я всегда рассматриваю каждого спортсмена независимо от его национальности.
Не каждый россиянин может что-то сделать в сложившейся ситуации. Но спорт тоже политичен», – сказала Нойнер.
«Я бы это не одобрил», – заявил Пайффер.
Cпорт в РФ - не прибыльное дело из-за чего, любой талант практически во всех индивидуальных видах спорта( возможно кроме фигурки, тенниса и ММА) вынужден, просто вынужден, брать деньги у федераций. Причем не просто брать какую то часть в виде грантов или наград. Нет. Он буквально живёт за счёт бюджета России. Cтрана его содержит, кормит и поит. А так же предоставляет условия для тренировок, тренеров, экипировку и т.д.
И вот в этих условиях, у человека просто нет выбора ехать ли ему на соревнования отдельно от федерации, или нет. Он не может поехать от себя, как независимый спортсмен. Даже если каким то чудом нам разрешат поехать на ОИ под нейтральным статусом, и даже если федерация даст на это добро( что вообще не факт), все понимают прекрасно, что это будет просто фикция. Потому что без федерации спортсмены высокого уровня в РФ ничего сделать не могут. Вообще.
Вот и получается, что фактически всё правильно, но на поверку спортсмен всё равно будет представлять федерацию и говорить и делать ровно то, что нужно чиновникам, если он хочет где-либо учавствовать вообще.
то есть мы для них олицетворение того что мы делаем... потому и Раша... а не Rossia
Кто-то вякает где-то, что спорт вне политики, но это же полная чушь. Спорт - это часть холодной войны. Противостояние различных политических систем, спортивных школ, экономик, медицины (а это и полезные препараты и допинг) и так далее.
Неужели люди реально думают так, когда говорят, что не нужно смешивать спорт с политикой? Или это всё же лицемерие глобального масштаба?