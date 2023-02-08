Магдалена Нойнер о допуске россиян: «Я всегда рассматриваю каждого спортсмена независимо от его национальности. Но спорт тоже политичен»

Теги Магдалена Нойнер сборная России сборная России жен сборная Германии сборная Германии жен Арнд Пайффер Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер и олимпийский чемпион Арнд Пайффер высказались о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Я всегда рассматриваю каждого спортсмена независимо от его национальности.

Не каждый россиянин может что-то сделать в сложившейся ситуации. Но спорт тоже политичен», – сказала Нойнер. 

«Я бы это не одобрил», – заявил Пайффер.

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17 комментариев

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Arty K.
Очень адекватно. Похоже, спортсмены сами не понимают, как к этому относиться...
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Forza
Ответ Джавид Гасанов
Ответ Магдалены Нойнер наиболее адекватный из всех. Признаёт, что политика и спорт уже не живут отдельно друг от друга, и то что спортсмены из России и Белоруссии не могут влиять на руководителей своих стран и поэтому не должны быть жертвами в данной ситуации
Это всё правильно. Вот только жертвами их делает то, как устроен спорт в РФ. И от этого никуда не денешься.

Cпорт в РФ - не прибыльное дело из-за чего, любой талант практически во всех индивидуальных видах спорта( возможно кроме фигурки, тенниса и ММА) вынужден, просто вынужден, брать деньги у федераций. Причем не просто брать какую то часть в виде грантов или наград. Нет. Он буквально живёт за счёт бюджета России. Cтрана его содержит, кормит и поит. А так же предоставляет условия для тренировок, тренеров, экипировку и т.д.

И вот в этих условиях, у человека просто нет выбора ехать ли ему на соревнования отдельно от федерации, или нет. Он не может поехать от себя, как независимый спортсмен. Даже если каким то чудом нам разрешат поехать на ОИ под нейтральным статусом, и даже если федерация даст на это добро( что вообще не факт), все понимают прекрасно, что это будет просто фикция. Потому что без федерации спортсмены высокого уровня в РФ ничего сделать не могут. Вообще.

Вот и получается, что фактически всё правильно, но на поверку спортсмен всё равно будет представлять федерацию и говорить и делать ровно то, что нужно чиновникам, если он хочет где-либо учавствовать вообще.
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BeastI666I
Ответ BuTaJIbKa
на английском, немецком и других языках по барабану: russian, russisch и так далее. Они не могут делить, поэтому проблемы у русских в Европе. Они вообще никак не россияне, но на них косо смотрят
рашн вообще для них звучит от слова раш - стремительная атака, бросаться, обдирать, стремительно тащить
то есть мы для них олицетворение того что мы делаем... потому и Раша... а не Rossia
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здоровяк
Ответ Джавид Гасанов
Ответ Магдалены Нойнер наиболее адекватный из всех. Признаёт, что политика и спорт уже не живут отдельно друг от друга, и то что спортсмены из России и Белоруссии не могут влиять на руководителей своих стран и поэтому не должны быть жертвами в данной ситуации
А кто может влиять?
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Russ Ivan
Эта песня хороша, начинай сначала!
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BuTaJIbKa
Ответ BeastI666I
россиянин - это гражданство! не национальность!
на английском, немецком и других языках по барабану: russian, russisch и так далее. Они не могут делить, поэтому проблемы у русских в Европе. Они вообще никак не россияне, но на них косо смотрят
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BeastI666I
Ответ Великий Алонсо
Красотка Магда, болел за неё во время выступлений, как оказалось не зря ❤️
потому что ее мнение случайно совпало с твоим?! кошмар )
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BeastI666I
Ответ Джавид Гасанов
Ответ Магдалены Нойнер наиболее адекватный из всех. Признаёт, что политика и спорт уже не живут отдельно друг от друга, и то что спортсмены из России и Белоруссии не могут влиять на руководителей своих стран и поэтому не должны быть жертвами в данной ситуации
уже не живут?! да Олимпийские игры появились как часть взаимоотношений между государствами, спорт и ест ьполитика плоть от плоти.
Кто-то вякает где-то, что спорт вне политики, но это же полная чушь. Спорт - это часть холодной войны. Противостояние различных политических систем, спортивных школ, экономик, медицины (а это и полезные препараты и допинг) и так далее.
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BeastI666I
россиянин - это гражданство! не национальность!
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Adeen
Ответ Джавид Гасанов
Ответ Магдалены Нойнер наиболее адекватный из всех. Признаёт, что политика и спорт уже не живут отдельно друг от друга, и то что спортсмены из России и Белоруссии не могут влиять на руководителей своих стран и поэтому не должны быть жертвами в данной ситуации
Политика и спорт НИКОГДА не жили отдельно.
Неужели люди реально думают так, когда говорят, что не нужно смешивать спорт с политикой? Или это всё же лицемерие глобального масштаба?
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Варлампий Варлампий
Магги, вернись на лыжню, смотреть некого
+4
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Погладь быка
Ответ Джавид Гасанов
Ответ Магдалены Нойнер наиболее адекватный из всех. Признаёт, что политика и спорт уже не живут отдельно друг от друга, и то что спортсмены из России и Белоруссии не могут влиять на руководителей своих стран и поэтому не должны быть жертвами в данной ситуации
Ну это как посмотреть. Видите разницу? Спортсмены Беларуси: Za не кричат, в Лужники не катаются с гастролями, СВО публично осудили еще в первые недели СВО. Спортсмены России: двумя руками Za, "до Берлина, можем повторить!"
+5
-5
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Погладь быка
И что, Магдаленочка, рассмотрели в большунове, авериных, кацалапове, карякине, плющенко?
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Джавид Гасанов
Ответ Магдалены Нойнер наиболее адекватный из всех. Признаёт, что политика и спорт уже не живут отдельно друг от друга, и то что спортсмены из России и Белоруссии не могут влиять на руководителей своих стран и поэтому не должны быть жертвами в данной ситуации
+17
-4
+13
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Великий Алонсо
Красотка Магда, болел за неё во время выступлений, как оказалось не зря ❤️
+2
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DpeMa111
Умничка Нойнер, все по делу сказала
+7
-2
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Deutsche Fan
3,2,1 Ожидается налет пирожинских
+9
-7
+2
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