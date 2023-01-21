Тарьей Бо о Кубке мира: «Йоханнес практически сам решает, победит он или нет. Думаю, он захотел «отомстить» Фийону-Майе»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Тарьей Бо Йоханнес Бо Кентен Фийон-Майе Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо оценил успехи своего брата Йоханнеса, который лидирует в общем зачете Кубка мира в нынешнем сезоне.

«В семье мне действительно нечем похвастаться. Все внимание привлекает Йоханнес.

Его невозможно остановить. Он как поезд, который мчится без остановки. Он невероятно быстр на лыжне – настолько, что практически сам решает, победит он или нет.

Некоторые могут бросить вызов, но в этом случае он должен промахиваться – ведь если он стреляет точно, то выигрывает. Проблема тут в огромной роскоши, которую он может себе позволить.

Дополнительной мотивацией для него стала прошлогодняя победа Кентена Фийона-Майе в общем зачете Кубка мира. Йоханнесу нравится демонстрировать, что он лучший. Он стремится к этому каждый год, поэтому я думаю, что он ощутил реальное желание дать отпор и отомстить, – сказал Тарьей.

А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (15 побед из 16), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают

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3 комментария

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FilinMD
Скорее Фийон достиг своего пика и успокоился, а ЙТБ просто собрал свой реактивный комплект по новой)
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Iuasamotu
Старший Бё, всё врагов ищет. То к Самуэльсону доколупывался, теперь к Фийону-Майе. Лучше бы собой занялся и успешностью своих результатов, нежели за младшенького брата прятаться.
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M P
Хорошо помню нашу очередную поездку в Финку на 8 марта в тот сезон, когда Тарье выносил всех на КМ. На финском телевидении комментатор Евроспорта сказал: норвежские тренеры говорят, что у Тарье есть младший брат, ЕЩЁ БОЛЕЕ ТАЛАНТЛИВЫЙ, чем он. С тех пор и болеем всей семьёй за него, хотя и не видели его ещё год)
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