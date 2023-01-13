Лариса Куклина: «Мне очень нравится работать с Каминским. Он очень тонко подходит к состоянию и самочувствию спортсмена»

Теги сборная России жен Юрий Каминский Лариса Куклина коронавирус Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о работе с тренером Юрием Каминским.

Сегодня спортсменка заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка России в Рыбинске.

– Мне очень нравится работать с Юрием Михайловичем. Он очень тонко подходит к состоянию и самочувствию спортсмена.

Исходя из этого он варьирует нагрузки. Идет ежедневный контакт «тренер – спортсмен», что мне очень‑очень нравится.

– Вы перенесли ковид. Каминский говорил, что после этого заболевания все его спортсменки просто «стоят». У вас есть улучшения после болезни?

– Да, ковид сыграл негативную роль и отражается на функциональном состоянии. Два года я вообще ничем не болела.

А после того как перенесла ковид, было очень тяжело возвращаться в колею. Изначально мы думали, что все нормально, но оказалось, что последствия этой болезни у меня наступили через месяц.

– В чем выражаются последствия? Неприятные ощущения в легких, изменившаяся реакция мышц на нагрузки?

– Именно мышечное состояние стало хуже. Здесь очень много факторов. После ковида тяжело дается любая нагрузка, – сказала Куклина.

3 комментария

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Афанасия
Ответ BT
"Каминский говорил, что после этого заболевания все его спортсменки просто «стоят». " А какие еще у него спортсменки, она же вроде единственная у него.
Он говорил «спортсмены», но у журналистов своя версия)
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Вадим Скорин
Каминский - Тренер, победить норвежцев ( Нортуга) в 2010 на Олимпиаде в Ванкувере, это была ещё та зарница. Жаль Петухов с Мориловым стали третьими в командной гонке. Здоровья и терпения Юрию Михайловичу.
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+1
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BT
"Каминский говорил, что после этого заболевания все его спортсменки просто «стоят». "

А какие еще у него спортсменки, она же вроде единственная у него.
+1
0
+1
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