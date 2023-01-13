Лариса Куклина: «Мне очень нравится работать с Каминским. Он очень тонко подходит к состоянию и самочувствию спортсмена»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о работе с тренером Юрием Каминским.

Сегодня спортсменка заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка России в Рыбинске.

– Мне очень нравится работать с Юрием Михайловичем. Он очень тонко подходит к состоянию и самочувствию спортсмена.

Исходя из этого он варьирует нагрузки. Идет ежедневный контакт «тренер – спортсмен», что мне очень‑очень нравится.

– Вы перенесли ковид. Каминский говорил, что после этого заболевания все его спортсменки просто «стоят». У вас есть улучшения после болезни?

– Да, ковид сыграл негативную роль и отражается на функциональном состоянии. Два года я вообще ничем не болела.

А после того как перенесла ковид, было очень тяжело возвращаться в колею. Изначально мы думали, что все нормально, но оказалось, что последствия этой болезни у меня наступили через месяц.

– В чем выражаются последствия? Неприятные ощущения в легких, изменившаяся реакция мышц на нагрузки?

– Именно мышечное состояние стало хуже. Здесь очень много факторов. После ковида тяжело дается любая нагрузка, – сказала Куклина.