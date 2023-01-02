Эльвира Оберг, Магнуссон, Перссон, Самуэльссон и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Поклюке, Ханна Оберг пропустит гонки из-за простуды
Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на этап Кубка мира в Поклюке, который пройдет с 5 по 8 января.
Ханна Оберг пропустит гонки из-за простуды.
Сборная Швеции
Женщины
Анна Магнуссон
Муна Брурссон
Йоханна Скоттхайм
Мужчины
Мартин Понсилуома
Йеспер Нелин
Пеппе Фемлинг
Эмиль Нюквист
Малте Стефанссон
Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
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