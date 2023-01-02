Эльвира Оберг, Магнуссон, Перссон, Самуэльссон и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Поклюке, Ханна Оберг пропустит гонки из-за простуды

Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на этап Кубка мира в Поклюке, который пройдет с 5 по 8 января.

пропустит гонки из-за простуды.

Сборная Швеции

Женщины

Анна Магнуссон

Муна Брурссон

Йоханна Скоттхайм

Мужчины

Мартин Понсилуома

Йеспер Нелин

Пеппе Фемлинг

Эмиль Нюквист

Малте Стефанссон

Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке