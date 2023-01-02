Эльвира Оберг, Магнуссон, Перссон, Самуэльссон и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Поклюке, Ханна Оберг пропустит гонки из-за простуды

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Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на этап Кубка мира в Поклюке, который пройдет с 5 по 8 января.

Ханна Оберг пропустит гонки из-за простуды.

Сборная Швеции

Женщины

Эльвира Оберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Муна Брурссон

Йоханна Скоттхайм

Стина Нильссон

Мужчины

Мартин Понсилуома

Себастьян Самуэльссон

Йеспер Нелин

Пеппе Фемлинг

Эмиль Нюквист

Малте Стефанссон

Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

3 комментария

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Adolf Glieder
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Ответ Гриша Добрынин
От куда такая инфа!?
С сайта Шведской Федерации Биатлона.
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Гриша Добрынин
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Ответ Игорь Мельников
Ханны нет. Заболела скорее всего.
От куда такая инфа!?
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Игорь Мельников
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Ханны нет. Заболела скорее всего.
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