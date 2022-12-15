Максим Кугаевский: «Сливко – самый мотивированный человек в женском биатлоне. У нее хорошие шансы побороться за победу в Кубке России»

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский назвал Викторию Сливко самым мотивированным человеком в женском биатлоне.

Сегодня Сливко стала третьей в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе. Также она лидирует в общем зачете соревнований.

«Вика у нас самый мотивированный человек в женском биатлоне, несмотря на все неприятности, которые на нее обрушились в последние годы, когда ее убирали из сборной команды. Она очень волевой человек.

Таких спортсменок я давно не встречал, которые не сдавались при всех неудачах. В спорте надо каждый день выходить и доказывать, что ты что-то можешь, а многие не выдерживают такого давления, ломаются и начинают жаловаться на обстановку и тренеров. Вика не такая.

Она может забыть обо всем этом собрать волю в кулак и пробежать, как сегодня, когда она на финишном круге обогнала Казакевич, хотя Ирина предпочтительнее смотрится ходом. Она не отдала финишный круг и получила заслуженную бронзовую медаль. Думаю, у нее хорошие шансы побороться за победу в Кубке России», – сказал Кугаевский.