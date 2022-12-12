Кентен Фийон-Майе: «Хочу побеждать, но и в личных гонках, и в эстафетах я далек от желаемого уровня. Но уверен, что вернусь»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Кентен Фийон-Майе Биатлон

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свои результаты в нынешнем сезоне.

Сейчас спортсмен занимает восьмое место в общем зачете Кубке мира. В прошлом сезоне он стал обладателем Большого хрустального глобуса.

«Я хочу побеждать, но и в личных гонках, и в эстафетах я далек от желаемого уровня (в этом сезоне на счету биатлониста одна медаль – бронза в эстафете – Sports.ru).

Понятно, что гонки не всегда приносят удовольствие – приходится иметь дело с тем, что есть. Но я уверен, что вернусь», – сказал Фийон-Майе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные