Наталия Шевченко: «Если прийти в хорошее состояние, набрать форму – думаю, я буду сильнее многих ходом по дистанции»

Экс-лыжница Наталия Шевченко, перешедшая в биатлон, считает, что будет сильнее соперниц ходом, если наберет форму.

Сегодня Шевченко провела дебютную гонку в биатлоне. В спринте на чемпионате России в Чайковском она заняла 23‑е место с четырьмя промахами.

– Изначально рассчитывали, что я не буду стартовать раньше начала зимнего сезона, по тренировкам и стрельбе Михаил Викторович (Шашилов) дал шанс понять, что это такое, не обязательно при этом показывать результат. Потому что на тренировках это все не то, надо пробовать стартовать.

Больше всего перед гонкой я общалась с Настей Шевченко, она рассказывает мне все нюансы, начиная от пристрелки, заканчивая гонкой. Она мне очень помогает.

– Если говорить о ходе на дистанции, вы чувствуете, что вы сильнее других биатлонисток?

– Ну, сегодня я так не чувствовала, а вообще, если набрать нормальную форму, прийти в хорошее состояние, то, думаю, я буду сильнее. По крайней мере многих здесь, – сказала Шевченко.