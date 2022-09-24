Евгения Буртасова: «Не завязываю с биатлоном, не теряйте меня. Просто маленько отдыхаю, занимаюсь делами, воспитываю трех кошек»

Российская биатлонистка рассказала, как провела весну и лето этого года.

Сегодня Буртасова выступит в спринте на летнем чемпионате России. Этапы Кубка Содружества она пропустила.

«С Олимпиады отдыхала, так сказать. Чем занималась? Стригла газон для дома. Занималась здоровьем, остались пара вопросов. Этот сезон непонятный, так что решила посвятить себя этому.

Ношу брекеты, нужно удалить восьмерки, это вообще печальный этап. Хотела подлечить спину и вообще психологически отпустить это все после Олимпиады.

Тренируюсь, не бросала, не останавливалась. Вернулась с Семинского перевала, переболела ковидом. Хотя мне кажется – там все переболели.

Не завязываю, не теряйте меня. Просто маленько отдыхаю, занимаюсь делами, воспитываю кошек. Их у меня три», – сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».