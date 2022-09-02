Двукратная чемпионка мира среди юниоров Лардшнайдер завершила карьеру в 24 года

Итальянская биатлонистка Ирен Лардшнайдер объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет.

Лардшнайдер – двукратная чемпионка мира среди юниоров 2017 года в спринте и пасьюте. На Кубке мира она провела в общей сложности 20 гонок, ее лучшим результатом стало 24-е место в спринте на ЧМ в Поклюке в 2021 году.

«Спасибо, биатлон. Это была важная глава моей жизни, но теперь моя карьера заканчивается. В связи с состоянием здоровья я с сожалением покидаю спорт, но с осознанием того, что много лет занималась им с большой страстью.

Люди, с которыми я познакомилась, и опыт, который я испытала, помогали мне идти вперед, и они навсегда останутся в моем сердце», – написала Лардшнайдер в соцсети.