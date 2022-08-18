Гигонна выступит на фестивале Мартена Фуркада: «Некоторых иностранных звезд стало приглашать все труднее. Так что подойдет звезда местного уровня!»

Французский биатлонист Антонин Гигонна выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси 3 сентября.

«Изначально мое участие не планировалось в 2022 году, но кажется, что некоторых иностранных звезд стало приглашать все труднее и труднее. Так что подойдет звезда местного уровня!

Если без шуток, то я очень счастлив, потому что этот летний фестиваль в столице Верхней Савойи все такой же потрясный. И все организовано группой друзей! Я надеюсь выиграть денежный приз, ведь этой зимой я уступил все Кентену (Фийону-Майе)», – написал Гигонна в соцсети.

Сообщалось, что в соревнованиях также поучаствуют французы Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлия Симон, норвежки Ингрид Ланмарк Тандревольд и Марте Ульсбю-Ройселанн, итальянка Доротея Вирер, представители Чехии Маркета Давидова и Михал Крчмарж, а также финны Теро Сеппяля и Мари Эдер.