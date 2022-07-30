Спонсор Логинова о новогодней гонке в Рязани: «Идею высказал Александр. В следующую пятницу проводим трехстороннее совещание по организации соревнований»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Александр Логинов Сергей Колесников Кубок Содружества Биатлон

Управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников рассказал, что идея провести новогоднюю гонку Кубка Содружества в Рязани принадлежит Александру Логинову.

«Технониколь» является спонсором биатлониста и инвестором стадиона в Рязани.

«Идею высказал Александр Логинов во время визита на наш стадион на десятикилометровый кросс-трейл в начале июня. Идею подхватил и попросил Виктора Майгурова подумать над предложением. Виктор также участвовал в забеге и в летнем масс-старте летнего биатлона на рязанском биатлонном стадионе, хорошо знаком с инфраструктурой и руководством арены. Обещал подумать.

В июне-начале июля состоялось обсуждение вопроса проведения новогодней биатлонной гонки Кубка Содружества в Рязани на совещании в СБР. Коллективное решение – положительное.

Власти рязанской области дали согласие на проведение международных стартов. Компания «Технониколь», которую представляю, дала обещание выступить титульным спонсором. В следующую пятницу на рязанском стадионе проводим трехстороннее совещание (СБР + область + «Технониколь») по организации соревнования и утверждения оргкомитета соревнований. Стадион готов принять гостей (до 1000 зрителей).

По телетрансляции – пока не знаком с требованиями, которые нужны телевизионщикам. Но я и команда очень заряжены решить вопросы и организовать вместе с вами (с «Матч ТВ») телерепортаж новогодней биатлонной гонки. Буду признателен, если вы включитесь в оргкомитет и дадите свои требования и советы для организации телетрансляции», – сказал Колесников.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, новогодняя гонка пройдет в Рязани

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