Спонсор Логинова о новогодней гонке в Рязани: «Идею высказал Александр. В следующую пятницу проводим трехстороннее совещание по организации соревнований»

Управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников рассказал, что идея провести новогоднюю гонку Кубка Содружества в Рязани принадлежит Александру Логинову.

«Технониколь» является спонсором биатлониста и инвестором стадиона в Рязани.

«Идею высказал во время визита на наш стадион на десятикилометровый кросс-трейл в начале июня. Идею подхватил и попросил подумать над предложением. Виктор также участвовал в забеге и в летнем масс-старте летнего биатлона на рязанском биатлонном стадионе, хорошо знаком с инфраструктурой и руководством арены. Обещал подумать.

В июне-начале июля состоялось обсуждение вопроса проведения новогодней биатлонной гонки Кубка Содружества в Рязани на совещании в . Коллективное решение – положительное.

Власти рязанской области дали согласие на проведение международных стартов. Компания «Технониколь», которую представляю, дала обещание выступить титульным спонсором. В следующую пятницу на рязанском стадионе проводим трехстороннее совещание (СБР + область + «Технониколь») по организации соревнования и утверждения оргкомитета соревнований. Стадион готов принять гостей (до 1000 зрителей).

По телетрансляции – пока не знаком с требованиями, которые нужны телевизионщикам. Но я и команда очень заряжены решить вопросы и организовать вместе с вами (с «Матч ТВ») телерепортаж новогодней биатлонной гонки. Буду признателен, если вы включитесь в оргкомитет и дадите свои требования и советы для организации телетрансляции», – сказал Колесников.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, новогодняя гонка пройдет в Рязани