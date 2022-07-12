Васнецова переведена в резервный состав сборной России. Ранее ее по ошибке включили в список тренеров и специалистов

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Министерство спорта России Анастасия Егорова Валерия Васнецова Анастасия Батманова Сергей Аверьянов Биатлон

Биатлонистка Валерия Васнецова переведена в резервный состав сборной России на сезон-2022/23.

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что ранее Министерство спорта РФ опубликовало приказ, в котором спортсменка была исключена из основной команды, но по ошибке включена в список тренеров и специалистов.

«У документа выпала третья страница, в списке спортсменов, который подавал СБР, говорится о том, что Анастасия Егорова переводится из резервного состава в основной, Валерия Васнецова — из основного в резервный, и также в резервный переводится Анастасия Батманова.

Полагаю, в ближайшее время коллеги поправят документ», – сказал Аверьянов.

В прошлом сезоне Васнецова заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира. Олимпиаду в Пекине она пропустила из-за коронавируса.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные