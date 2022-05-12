Маргарита Васильева: «После завершения карьеры не могу поверить, что я свободна. Ощущение, что я только сейчас начинаю жить»

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Бывшая российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о своих эмоциях после завершения карьеры.

«Остановите время, хочу наслаждаться этими моментами.

После завершения карьеры не могу поверить, что я свободна, что можно быть дома неограниченное количество часов. Что можно делать тренировки какие хочется, а не какие по плану.

Ощущение, что я только сейчас начинаю жить», – написала экс-спортсменка.

Васильева объявила о завершении карьеры в начале апреля.

«Поняла, что не вывезу это все – не бывать дома по три месяца, получать зарплату 27 тысяч». Маргарита Васильева о завершении карьеры

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