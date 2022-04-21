Депутат Госдумы Бурлаков предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков в ходе онлайн-встречи с российским гроссмейстером предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду.

«Участвовать смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг «спорт вне политики». Неважно, из дружественной страны атлет или нет.

Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту», – заявил Бурлаков.

«Я полностью поддерживаю инициативу, знаю, что многие спортсмены думают так же, неоднократно это обсуждали. В условиях международной спортивной изоляции альтернативные соревнования станут лучшим стимулом для тренировок», – отметил Карякин.

«На первом этапе нужно провести форум, где будут выслушаны мнения, идеи и предложения руководителей российских спортивных федераций, атлетов, паралимпийцев и разработана первоначальная концепция соревнований», – заключил Бурлаков.