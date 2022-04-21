Мари Лор Брюне: «Мне предлагали стать тренером по стрельбе у французских биатлонисток. Даже с учетом, что это могло бы быть интересно, я пока не уверена»

Чемпионка мира 2009 года в смешанной эстафете Мари Лор Брюне рассказала о возможной работе в сборной Франции.

Биатлонистка завершила карьеру после сезона-2013/2014.

«Мне несколько раз предлагали стать тренером по стрельбе у французских биатлонисток. Даже с учетом того, что это могло бы быть интересно, я пока не уверена, так как мне слишком нравится вести многосторонний образ жизни.

Я думаю, что могла бы внести свой вклад – и, возможно, в качестве тренера по стрельбе. Но решение все равно зависит не от меня», – сказала бывшая биатлонистка.