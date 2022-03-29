Васильев о решении IBU отстраненить СБР: «Придет время, когда все сядут за круглый стол и начнут договариваться. Это повод задать им неудобные вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о решении IBU приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

«Они сейчас любой повод ищут, чтобы нас полностью исключить из Международного союза биатлонистов. Понятно, что у них это не получится. Очень сложно им найти повод.

Потому что формулировка-то какая? Просто приостанавливается (деятельность). По какой причине – не говорится. Это тоже в полной мере не соответствует конституции IBU.

В противном случае любого без причины можно отстранить. Это повод, чтобы задуматься. Все равно придет время, когда все сядут за круглый стол и начнут договариваться.

Это повод задать им неудобные вопросы, на которые они должны будут ответить», – сказал Васильев.

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