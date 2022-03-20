Кентен Фийон-Майе: «Когда видишь, сколько французов присутствует на Кубке мира в Осло, то понимаешь, что у нашего биатлона есть определенный вес и я к этому причастен»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свои результаты в нынешнем сезоне.

В 2022 году спортсмен завоевал Большой хрустальный глобус и пять олимпийских медалей, в том числе две золотых.

– Вы осознаете масштабы того, чего достигли в этом сезоне?

– В какой-то степени. Когда видишь, сколько французов присутствует (на этапе Кубка мира) в Осло, то понимаешь, что у французского биатлона есть определенный вес и я к этому причастен.

Это вызывает радость, но не уверен, что я осознаю это полностью и что ко мне будет приковано столь большое внимание СМИ, как к Мартену Фуркаду в прошлом. Во всяком случае я рад присоединиться к закрытому клубу французов-обладателей Большого хрустального глобуса.

– В субботу вас обогнал Эрик Лессер, выигравший гонку преследования перед своим завершением карьеры.

– Он и правда провел классную гонку, и я очень рад, что он выиграл! Это сильно – завершить карьеру победой на глазах у своей семьи. Он абсолютно точно этого заслуживает. Он очень хороший человек, которого я действительно ценю, – ответил Фийон-Майе.