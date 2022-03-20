Кристиансен о том, что Губерниев вел митинг в «Лужниках»: «В России другое представление о свободе слова. Мы не знаем, есть ли у них выбор»

Норвежские биатлонисты и поделились мнением насчет участия комментатора в концерте-митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

«Я думаю, он хороший человек и хороший журналист, но мне кажется, что мы многого не видим. Мы выросли в свободной стране, и нам с этим очень повезло. Не думаю, что мы можем сравнивать», – сказала Экхофф.

«Думаю, я больше никогда не увижу его, и не буду соревноваться с русскими. Это выглядит некрасиво, учитывая, как мало спорт и простые люди противостоят происходящему.

Но надо понимать, что у них в России немного другое представление о свободе слова, и мы не знаем, есть ли у них выбор», – отметил Кристиансен.

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