Цветков о промахе, который лишил его золота Олимпиады: «Еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли. Только моя ошибка. Все сам»

Российский биатлонист прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (4-е место).

Цветков промахнулся последним выстрелом на заключительном рубеже, при чистой стрельбе он бы взял золото Игр.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом долгом пути. А сейчас… Если честно, очень тяжело.

Но результат такой – не справился с последним выстрелом. Только моя ошибка. Здесь некого винить. Все сам.

Расстроен, по-другому не сказать. Если честно, еле сдерживаю, чтобы слезы не потекли, потому что очень хотелось, прошел такой длинный и тяжелый путь, хотелось доказать всем. Почти получилось», – сказал Цветков.

Максим Цветков промахнулся последним выстрелом и лишился золота в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022