Расписание Олимпийских игр 2022 на завтра 18 февраля

18 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют четыре комплекта медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у мужчин и женщин в масс-старте на 15 км и 12,5 км, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции в 1 000 м. В фристайле определятся сразу два Олимпийских чемпиона. Соревнования пройдут в дисциплине хаф-пайп у женщин и ски-кросс у мужчин. 18 февраля пройдет матч за третье место в керлинге в мужском турнире. Более подробное расписание соревнований ниже.

Посмотрите, как устроена олимпийская деревня, и задайте вопросы нашим спортсменам

Расписание Олимпиады в Пекине на 18 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:30. Фристайл. Женщины, хаф-пайп. Первый финал;

04:57. Фристайл. Женщины, хаф-пайп. Второй финал;

05:24. Фристайл. Женщины, хаф-пайп. Третий финал (медали);

06:45. Фристайл. Мужчины, ски-кросс. Квалификация;

07:10. Хоккей на льду. Мужчины. Первый полуфинал Финляндия – Словакия;

09:05. Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место;

09:45. Фристайл. Мужчины, ски-кросс. 1/8 финала;

10:00. Биатлон. Женщины, масс-старт 12,5 км. Финал;

10:20. Фристайл. Мужчины, ски-кросс. ¼ финала;

10:39. Фристайл. Мужчины, ски-кросс. Полуфиналы;

10:55. Фристайл. Мужчины, ски-кросс. Малый финал;

11:00. Фристайл. Мужчины, ски-кросс. Финал;

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины, 1 000 м. Финал;

12:00. Биатлон. Мужчины, масс-старт 15 км. Финал;

13:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа;

15:00. Бобслей. Женщины, экипажи-двойки. 1-ый и 2-ой заезды;

15:05. Керлинг. Женщины, первый полуфинал;

15:05. Керлинг. Женщины, первый полуфинал;

16:10. Хоккей на льду. Мужчины. Второй полуфинал Россия – Швеция.

В пятнадцатый день Олимпиады Пекине станут известны 5 чемпионов в 3 видах спорта. Также определится сборная, которая станет бронзовым призером Игр в керлинге в мужском турнире и хоккейные сборные, которые сыграют в финале и матче за третье место.