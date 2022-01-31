37 новых случаев ковида зафиксировано среди лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022 в Пекине

37 новых случаев коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине.
12 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 8 из них были получены в аэропорту.
Еще 25 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады (20 из них сданы сразу после прилета в Пекин).
Всего с 23 января на Играх сдано 176 положительных тестов на коронавирус, 51 из них – спортсменами и официальными лицами.
Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
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Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?