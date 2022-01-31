37 новых случаев ковида зафиксировано среди лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022 в Пекине

37 новых случаев коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в .

12 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 8 из них были получены в аэропорту.

Еще 25 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады (20 из них сданы сразу после прилета в Пекин).

Всего с 23 января на Играх сдано 176 положительных тестов на коронавирус, 51 из них – спортсменами и официальными лицами.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.

Ковид-лавина в сборной России перед Олимпиадой: фигуристы забили на «пузырь», биатлонисты запутались в документах

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?