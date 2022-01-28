Казакевич, Васнецова и Шашилов вылетят в Пекин сегодня вечером. Они не попали на рейс 26 января из-за проблем QR-кодами

Теги сборная России жен Пекин-2022 Михаил Шашилов Ирина Казакевич Валерия Васнецова Роман Никитин Биатлон

Российские биатлонистки Ирина КазакевичВалерия Васнецова и тренер женской команды Михаил Шашилов вылетят на Олимпиаду в Пекине сегодня вечером, сообщает источник в Олимпийском комитете России (ОКР).

Изначально Казакевич, Васнецова, Шашилов, а также массажист Роман Никитин должны были лететь в Пекин с остальной командой 26 января. Однако они не попали на рейс из-за проблем с QR-кодами. 

Игры в Пекине стартуют 4 февраля.

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