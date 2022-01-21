Юрий Каминский: «Нас уверяли, что «Спутник V» признают на равных с другими вакцинами на всех кубковых гонках. Иностранцы в этом плане более привилегированные»

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему российские биатлонисты не прививались от коронавируса иностранными вакцинами. 

«Нас уверяли, что наш «Спутник V» признают на равных с другими вакцинами на всех кубковых гонках. А потом уже пошли различные варианты, из-за которых спортсмены оказываются в неравных условиях. Иностранцы в этом плане более привилегированные.

У нас четыре человека сделали прививки вакциной Pfizer, и двое потом заболели. Получается, 50 процентов. Большинство в команде привиты «Спутником», и из всех заболел только один. 

Считайте сами: у нас статистика однозначно в пользу нашей прививки. Но ее пока в мире не признают, и с ней ты должен в два раза дольше пребывать в карантине в случае положительного теста. Ненормальная какая-то ситуация. 

Ради того, чтобы избежать этой дискриминации, мы решили не рисковать здоровьем спортсменов. Это для нас важнее всего. Мы видим, что на сегодня наша вакцина работает не хуже, а даже лучше иностранных. 

Я знаком со многими исследованиям, в которых говорится, что даже при дискриминационных условиях «Спутник V» не уступает «Пфайзеру». Но это почему-то совсем не учитывается на практике», – сказал Каминский. 

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