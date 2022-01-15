Кристина Резцова: «У нас отсутствует командный дух, никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся. Должен быть задор»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о взаимоотношениях спортсменок в национальной команде.

«Нам нужно стремиться быть командой. Когда у нас получается или не получается, отсутствует командный дух: до или после гонок мы никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся.

Вот взять иностранных спортсменок: как бы девчонки плохо ни выступали, как бы плохо и тяжело им ни было, они всегда шутят, всегда играют.

Это один из наших главных минусов и большой плюс иностранным командам. Должен быть задор», – сказала Резцова.

«Мне очень нравятся и Зигфрид Мазе, и Патрик (Оберэггер). Они всегда ходят задорные и веселые: всегда привет, туда-сюда. Даже на рубеже шутят с девчонками. У нас все слишком серьезно. Реально!

Понимаю, что Николай Степанович (Загурский) весь в работе, но считаю, что нужно быть немного расслабленнее, тогда и работать хочется больше.

Реально ли спровоцировать на эмоции Шашилова и Загурского? Можно, конечно. Может быть, Михаил Викторович не сильно эмоциональный, но вот Николай Степанович очень даже. Он никогда этого не показывает, но с ним и пошутить можно, и посмеяться.

Правда, когда мы едем в машине, все его эмоции – это злость в отношении нас», – добавила биатлонистка со смехом.

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