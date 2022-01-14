Ирина Казакевич: «У Шашилова были небольшие проблемы по здоровью, но сейчас все в порядке. Главное, что тест на коронавирус отрицательный»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов пропустил эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где россиянки завоевали бронзу.
Об этом сообщила Ирина Казакевич.
– Михаил Шашилов подсказывал вам по дистанции?
– Нет, его не было на дистанции, к сожалению. На каждом участке у нас стоял тренер, они подсказывали нам.
– Почему Шашилова не было на трассе?
– У него были небольшие проблемы по здоровью, но сейчас все в порядке. Завтра на гонке он уже будет. Главное, что тест на коронавирус отрицательный.
– То есть были подозрения?
– Да, но все хорошо, – сказала Казакевич.