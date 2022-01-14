Ирина Казакевич: «У Шашилова были небольшие проблемы по здоровью, но сейчас все в порядке. Главное, что тест на коронавирус отрицательный»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов пропустил эстафету на этапе Кубка мира в , где россиянки завоевали бронзу.

Об этом сообщила .

– подсказывал вам по дистанции?

– Нет, его не было на дистанции, к сожалению. На каждом участке у нас стоял тренер, они подсказывали нам.

– Почему Шашилова не было на трассе?

– У него были небольшие проблемы по здоровью, но сейчас все в порядке. Завтра на гонке он уже будет. Главное, что тест на коронавирус отрицательный.

– То есть были подозрения?

– Да, но все хорошо, – сказала Казакевич.