Анфиса Резцова: «Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова! Не надо наезжать на Эдика»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении россиян в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.
Лучшим в команде стал Эдуард Латыпов (12-е место). Александр Логинов финишировал 15-м.
«Эдик умница! Сегодня было очень сложно. Он сильнейший наш спортсмен и будет дальше бороться! Эдик и Саша молодцы, на них не надо наезжать. Понимающие люди не будут на них наезжать.
А то, что говорит вся остальная чешуя... Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова!» – сказала Резцова.