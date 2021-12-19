Анфиса Резцова: «Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова! Не надо наезжать на Эдика»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Анфиса Резцова Александр Логинов Эдуард Латыпов Анси контент Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении россиян в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Лучшим в команде стал Эдуард Латыпов (12-е место). Александр Логинов финишировал 15-м.

«Эдик умница! Сегодня было очень сложно. Он сильнейший наш спортсмен и будет дальше бороться! Эдик и Саша молодцы, на них не надо наезжать. Понимающие люди не будут на них наезжать.

А то, что говорит вся остальная чешуя... Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова!» – сказала Резцова.

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