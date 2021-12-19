Анфиса Резцова: «Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова! Не надо наезжать на Эдика»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о выступлении россиян в масс-старте на этапе Кубка мира в .

Лучшим в команде стал (12-е место). финишировал 15-м.

«Эдик умница! Сегодня было очень сложно. Он сильнейший наш спортсмен и будет дальше бороться! Эдик и Саша молодцы, на них не надо наезжать. Понимающие люди не будут на них наезжать.

А то, что говорит вся остальная чешуя... Дайте мне винтовку, и я застрелю критиков Латыпова!» – сказала Резцова.