Светлана Миронова: «Соглашусь со словами Экхофф про наш взгляд. Однако это не говорит о том, что мы злые»

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала слова норвежки Тириль Экхофф про «сучий взгляд» российских биатлонисток. 

– Наверняка вы слышали, как норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд вспоминали об общении со спортсменками из других стран...

– Честно, не слышала.

– Экхофф заявила, что у россиянок чрезвычайно суровый взгляд, которого она пугается.

– Я с ней соглашусь. Абсолютно, да. Однако это не говорит о том, что мы злые. Мы просто не знаем так хорошо английский, чтобы общаться. На самом деле я бы с удовольствием поговорила с иностранками.

Тириль, Ингрид, давайте общаться, я всегда открыта! Нет чувства уверенности, потому что не обладаешь навыками общения на другом языке. Хоть английский и улучшается, но, к сожалению, он не так хорош.

– Если бы не английский, отношение иностранцев к нам было бы другим?

– Дело не только в нем, отчасти мы же правда такие. Но сейчас что-то меняется. Не говорю за всех, могу ответить про себя. Я становлюсь более позитивной. Если взять меня на Кубке мира четыре года назад и сегодня – это два разных человека.

– Не могли бы пояснить?

– Раньше, приходя на стрельбище, ты не мог быть не серьезным. Если ты вдруг пошутишь или посмеешься, что-то пойдет не так. К сожалению, нас к этому приучают.

– Приучают быть хмурым и серьезным?

– Не знаю... Атмосфера на соревнованиях, которая была раньше, не давала шанса быть позитивной. Когда я обнаружила, что это не дает никаких плюсов, я изменилась. Зачем придерживаться убеждений, которые никому не полезны? 

Теперь я более открыта, могу шутить, смеяться и веселиться, и это никак, абсолютно никак не повлияет на мой результат. Допустим, иностранцы прямо перед стартами дают интервью. Это интересная практика. Мы же все время отстраняемся.

Однако, наверное, я пока тоже не готова перед выходом на старт разговаривать с прессой.

– Почему?

– Я не имела такой практики. Пока не знаю, как это повлияет на мою голову в гонке. Бывает, пообщавшись с некоторыми людьми, ты будто отдаешь часть энергии. Начинаешь какие-то мысли гонять в голове.

– Но в целом вы готовы быть более открытой?

– Да, я готова, – сказала Миронова. 

Лучшая биатлонистка мира пугается от взглядов россиянок (кроме Юрловой). Давайте присмотримся

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