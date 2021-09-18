Каминский о конфликте с Елисеевым: «Не будем друг друга брать за грудки. Перед расставанием все спокойно обсудили»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о конфликте с , после которого спортсмен перешел в другую группу.

«Елисеев ходил на сплав по реке. Там нагрузка для него, может быть, не самое главное, что была повышенная. Плохо то, что была потеря высоты. Организм через несколько часов запускает реакклиматизационные процессы, которые потом опять запустятся в обратную сторону, когда он вернется назад в гору, что и произошло.

История в автобусе тоже была.

Вы, наверное, боитесь, что мы будем за грудки друг друга… Нет, конечно. Во-первых, мы перед расставанием с ним сели и обсудили все эти моменты спокойно. То, что не получилось поработать с ним так, как хотелось бы, это и моя неудача, не только его, наверное. Мы с ним сели, обсудили, что получилось, что не получилось. Дальше было решение , с которым я согласен.

При встрече руку ему, конечно, пожму», – сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлонист Елисеев и тренер Каминский поссорились в автобусе – из-за чего и какие последствия для всех?